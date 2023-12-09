داليا مبارك تطلق أغنيتها الجديدة "الصدفة" من ألبومها "11:11"

تطلق الفنانة السعودية داليا مبارك أغنية جديدة تحمل عنوان "الصدفة" من ألبومها الجديد "11.11"، وهو من إنتاج "وارنر ميوزيك -الشرق الأوسط".

داليا، المعروفة بصوتها القوي وكلماتها الملهمة وألحانها العاطفية، تمكّنت خلال السنوات الماضية من إضفاء روحية جديدة للموسيقى التي تقدّمها، مما جعلها واحدة من أبرز الفنانين في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج حالياً.

وكانت احتفلت داليا مؤخرًا بإصدار ألبومها 11:11 في الرياض، بحضور عدد من النقّاد الموسيقيين والعاملين في المجال، الذين اشادوا بالتنوّع الإبداعي للألبوم الذي دمج أنماطاً موسيقية مختلفة.



"الصدفة" التي ستخرج للضوء في السادس من ديسمبر، هي أغنية عراقية تحمل العديد من الإيقاعات، سيتمّ إصدارها مع فيديو موسيقي مصوّر يعرض لأول مرة في اليوم نفسه في السابعة مساءً بتوقيت دبي على قناة داليا الرسمية على يوتيوب، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها.



"الصدفة" من تأليف الملحن الموهوب علي صابر، وهو شخصية فنية معروفة في صناعة الموسيقى، والعقل المدبر وراء الأغنية السابقة لداليا "تشتاق روحي".



تروي الأغنية الجديدة قصة لقاء غير متوقع واندفاع المشاعر الذي يرافق الموقف، وسحر الحب من النظرة الأولى.

هذا وتستمر موسيقى داليا في إلهام الكثيرين في الشرق الأوسط، هي المعروفة بأسلوبها الفريد بالجمع بين الإيقاعات التقليدية وتقنيات الإنتاج الحديثة، لتنفرد بتقديم نكهة جديدة للموسيقى الخليجية والعربية.