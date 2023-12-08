وفاة شقيق الفنان أحمد حلمي

أعلن أحمد حلمي عن وفاة شقيقه خالد في رسالة شاركها عبر السوشيال ميديا جاء فيها": "توفي إلى رحمة الله أخويا خالد محمد حلمي عبد الرحمن - العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.. وذلك يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر، نسألكم الدعاء".

توفي الراحل بالسكتة القلبية فجر اليوم، بعد تعرضه لبعض الآلام، حيث كان مريض بالقلب، وسبق وأجرى عملية قلب مفتوح.

وتشيع الجنازة من مسجد ناصر في بنها، على أن يتم دفن الراحل في مقابر الأسرة بقرية الشموت، على أن يقام العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد الأحد 10 ديسمبر.

كتبت شقيقتهم سالي حلمي عبر الفيسبوك: "أخي خالد حلمي في ذمة الله، استحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعة الكريمة".

وقدم التعازي لحلمي وعائلته عدد من النجوم ومنهم ياسمين عبدالعزيز، تامر حسين ، لطيفة التونسية، ايتن عامر وغيرهم.

وتداولت السوشيال ميديا بوست سابق لحلمي عن مدى قوة العلاقة بينها، حيث سبق وكتب: "أخويا الكبير خالد حلمي.. شبه بعض جدا في النظارة... أحلى حاجة إن يكون عندك أخ أكبر منك.. بيكون مش بس أخ بيكون صاحب كمان.. يا سلاااام.. ياما خلانى أنزل أجيب عيش بداله.. هه.. يلا .. الكبير كبير برضه.. حبيبي يا خالودة".