«تم الإنعام علي بجنسية عظيمة».. عمرو أديب: أنا مصري وسعودي

كشف الإعلامي المصري عمرو أديب عن منحه الجنسية السعودية منذ فترة، ووصف الإعلامي - الذي يعد «أغلى مذيع عربي» - هذه الخطوة بالتشريف والمسؤولية. وقال «الآن أنا مواطن عندي جنسية مصرية وجنسية سعودية».

جاء الإعلان عن ذلك خلال برنامج «الحكاية» الذي يقدمه عمرو أديب على شاشة فضائية «إم بي سي مصر» الليلة الماضية، مشدداً على محبته للشعب السعودي، إذ إن المعاملة في المملكة جميلة وكريمة تشعره بأنه في بلده؛ مثل ملايين المصريين الذي يشعرون بالاحتواء هناك، معرباً عن سعادته الكبيرة بأنه تم الإنعام عليه بهذه الجنسية العظيمة، على حد تعبيره.

وأضاف عمرو أديب أنه قضى 30 سنة من حياته الإعلامية بين مؤسسات سعودية في مجال التلفزيون، ويعتبر نفسه من المصريين العاملين في الخارج، ولكنه من داخل مصر.

وتابع «هذا التكريم (بالجنسية السعودية) هو مسؤولية، وأرجو أن أكون جسراً بين دولتين محوريتين في العالم العربي، وبينهما توافق كبير».