في قضية أخرى للنجمة الشهيرة.. شاكيرا تدفع الملايين ولا تبالي

دفعت النجمة العالمية شاكيرا التي غُرّمت الإثنين الماضي بأكثر من سبعة ملايين يورو بتهمة التهرب الضريبي في إسبانيا، 6,6 ملايين يورو إضافية في أغسطس الماضي في إطار قضية أخرى.

وكانت محكمة في ضواحي برشلونة أطلقت في يوليو، إجراءات منفصلة ضد المغنية الكولومبية البالغة 46 عاماً بتهمة تهرّب ضريبي يعود إلى عام 2018 وتصل قيمته إلى 6,6 ملايين دولار، بعد إضافة الفوائد المتأخرة ورسوم التسوية.

وقالت الوكالة التي تمثل شاكيرا لـ«وكالة فرانس برس» إن المغنية دفعت المبلغ بالكامل إلى القضاء في نهاية أغسطس، لتؤكد بذلك معلومات أوردتها صحيفة «إل بيريوديكو».

وذكرت الصحيفة اليومية أنّ دفع مبلغ 6,6 ملايين لا يشكّل مؤشراً إلى «إدانة المغنية أو براءتها» في هذه القضية، بل هو «دليل إضافي على رغبتها في سداد أي ديون» مستحقة لسلطات الضرائب الإسبانية.

ويأتي الإعلان عن دفع هذا المبلغ بعد اتفاق أُبرم الاثنين الماضي بين النيابة العامة الإسبانية وصاحبة أغنيتي «واكا واكا» و«هيبس دونت لاي»، جنّبها محاكمة بتهمة التهرب الضريبي في 2012 و2013 و2014.