بعد النبأ الصاعق.. جنيفر أنيستون ونجوم «فريندز»: مفجوعون تماماً

أعلن نجوم مسلسل «فريندز» أمس أنهم «فُجعوا تماماً» إثر وفاة الممثل ماثيو بيري، الذي أدى دور صديقهم «تشاندلر» في المسلسل الشهير.

وقالت جنيفر أنيستون، وكورتني كوكس، وليزا كودرو، ومات لوبلان، وديفيد شويمر، في بيان مشترك، هو الأول لهم منذ وفاة بيري السبت الماضي: «لقد فُجعنا جميعاً تماماً بسبب فقدان ماثيو»، فقد «كنّا أكثر من مجرد زملاء في موقع التصوير.. نحن عائلة».

وتوفي الممثل عن 54 عاماً. وعثر عليه مساعده فاقداً للوعي في الجاكوزي الخاص به في منزله في لوس أنجلوس. لكن منذ الإعلان عن هذا النبأ الصاعق، التزم رفاقه في شلّة الأصدقاء الشهيرة الصمت.

وأوضح نجوم المسلسل في بيانهم «ثمّة كلام كثير يمكن قوله، لكن في الوقت الحالي سنتوقف لحظة للحزن ولاستيعاب هذه الخسارة التي لا يمكن فهمها... في الوقت الحالي، نوجه أفكارنا وحبنا إلى عائلة ماتي وأصدقائه وكل من أحبوه في أنحاء العالم».

وعانى ماثيو بيري لسنوات من إدمانه على مسكنات الألم والكحول. ولم يُعرف بعد سبب وفاته.

وأثارت وفاته غير المتوقعة سيلاً من رسائل التكريم، من شخصيات بارزة في هوليوود إلى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وشكّل مسلسل «فريندز» الذي بُث بين عامي 1994 و2004، ظاهرة ثقافية حقيقية، وترك بصمته على جيل كامل من المشاهدين.

ويروي المسلسل الكوميدي مغامرات مجموعة من الأصدقاء - رايتشل، مونيكا، فيبي، جوي، روس وتشاندلر - في نيويورك.

وتفاعل مؤلفا مسلسل «فريندز» مارتا كوفمان وديفيد كرين أيضاً مع نبأ وفاة ماثيو بيري. وقالا في بيان مشترك مع المنتج التنفيذي للمسلسل كيفن برايت «نشعر بالصدمة والحزن العميق... لايزال الأمر يبدو مستحيلاً».

كما تقاطر عدد من محبي «فريندز» إلى محيط المبنى السكني الذي ظهرت لقطات خارجية منه في المسلسل الشهير والواقع في نيويورك، لتوجيه تحية إلى بيري.

وبالإضافة إلى دوره في «فريندز» الذي حقق بفضله شهرة عالمية واسعة، أدى ماثيو بيري دور البطولة في أفلام مثل «فولز راش إن» و«ذي هول ناين ياردز».