أغلى مذيع عربي يجدّد عقده.. تركي آل الشيخ لعمرو أديب: هل تريد رؤية الرقم؟

وصف رئيس هيئة الترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، الإعلامي المصري عمرو أديب، بأنه مذيع متميز، وصاحب أرقام عالية لدى المغتربين العرب من اليابان إلى أميركا اللاتينية، مشيراً إلى أن برنامجه الحكاية من الأكثر مشاهدة لدى هذه الشريحة، وهو ما تستهدفه هيئة الترفيه.

وكشف آل الشيخ، خلال استضافته في «الحكاية» الذي يقدمه عمرو أديب الليلة الماضية، عن خطة كبيرة لتطوير البرنامج، واستضافته لنجوم عرب وعالميين، ومن بينهم كريستاينو رونالدو ومحمد صلاح، علاوة على تغطية أحداث عالمية مثل «الإيمي» و«غرامي».

ورد آل الشيخ على عمرو أديب حينما ذكر أن برنامج الحكاية لم يعد هكذا بحاجة إلى مذيع، قائلاً: «الأفضل دائماً يستحق الأفضل». وقبل ختام الحلقة، أعلن عن مفاجأة لعمرو أديب، وهي تجديد عقده مع مجموعة إم بي سي كأغلى مذيع عربي، بشروط أفضل من العقد السابق على حد تعبير رئيس هيئة الترفيه.

ومازح تركي آل الشيخ عمرو أديب: هل تريد رؤية الرقم قبل التوقيع؟ فرد المذيع: من غير رقم «أمضي لك على الورقة البيضاء». ليوقّع عقده الجديد مع «إم بي سي»، مؤكداً أنه لا يصدق كل ما حدث، وسط احتفاء تركي آل الشيخ الذي أعرب عن تفاؤله بتحقيق عمرو أديب لأهدافه.