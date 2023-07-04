أحمد سعد مطالب بالاعتذار من سيدات تونس

على خلفية الأزمة التي وقعت بين الفنان المصري احمد سعد، ومنظمي حفله الفني في تونس، أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا بشأن أزمة الفنان أحمد سعد في تونس، وجاء نص البيان كالآتي :"رداً على ما أثير خلال الأيام الثلاثة الماضية بشأن الأحداث التي وقعت داخل أرض الوطن الحبيب والشقيق تونس الخضراء وطرفي النزاع فيه الفنان احمد سعد عضو نقابة المهن الموسيقية المصرية والأشقاء التونسيين منظمي حفله الغنائي أو المتعاقدين معه علي أحياء الحفل ".

وأضاف البيان: "وبعد البحث الكامل في ملابسات النزاع من قبل النقابة العامة للمهن الموسيقية قررنا الآتي" :

أولاً : إلزام الفنان أحمد سعد بعمل فيديو يتضمن اعتذارا لسيدات تونس المحترمات؛ رداً على ما قام به لفظياً وجهاً لوجه لسيده فاضله من شقيقاتنا التونسيات المحترمات بعباره تتضمن ( أسكتي أنت ِاو اخرسي أنت).

ثانياً : توجيه اللوم والعتاب لكل الأشقاء منظمي الحفل بدولة تونس الحبيبة والشقيقة لعدم إبلاغ نقابة الموسيقيين المصرية بنصوص العقود المبرمة بينها وبين الفنانين المصريين مسبقاً وقبل إقامة أية حفلات فنيه؛ حتي تكون النقابة على درايه تامه بكل ما يخص أعضاءها والتصرف الفوري في حال حدوث مثل هذه المشكلات .

وأوضح النجم أحمد سعد في بيان رسمي له عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستغرام"، قائلاً: كل الحب والاحترام لشعب تونس وجمهورها الكريم المضياف والذي علي أرضه نال عظماء وعمالقة الفن المصري كل الحب الترحاب.

وتابع: "لبينا دعوتنا الأولى لإقامة حفل في تونس رغم صعوبة تنسيق الوقت والمواعيد فضلنا نطير إلى تونس متشوقين لشعبها الراقي وبعد الحفلة وجدنا منظمة الحفل تطيح بمبادئ احترام الفنان واحترام القانون وأطاحت ببنود العقد المبرم بيننا وحاولت تشويهنا أمام الإعلام التونسي الحبيب".

وأضاف: محاولة إجبارنا رغم ضيق الوقت وبالمخالفة لبند صريح في التعاقد علي التعامل مع الإعلام ورغم ذلك خرجت للإعلاميين لتوضيح الموقف احترامًا للإعلام والجمهور التونسي وما كان منها إلا مقاطعتنا بشكل غير لائق محاولة تشويه صورة الفنان المصري أمام الإعلام التونسي.. لذلك اتخذنا كل الإجراءات القانونية اللازمة واثق في النيابة والقضاء التونسي".

ونعتذر لجمهورنا الغالي وأقول للجمهور المصري الكبير أنها حالة فردية لشخصيات غير مهنية لا تمثل شعب تونس وإعلامها المحترم.