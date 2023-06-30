محمود سعد يثير الجدل: قعدت 20 سنة آكل لحم حمير

في تصريحات أثارت موجة واسعة من الجدل كشف الإعلامي المصري الشهير محمود سعد، أنه ظل وأسرته يتناولون لحم حمير لـمدة 20 عامًا، بسبب أن والدته وقعت ضحية جزار فاسد يبيع لحم الحمير لزبائنه دون ضمير، مشيرا إلى أنهم علموا بهذا الخبر، بعد عشرات السنوات.

وقال محمود سعد في فيديو له عبر حسابه الشخصي في فيس بوك: قعدت 20 سنة آكل لحم حمير، أمي كانت بتجيب لنا كفتة من جزار قدام بيتنا، وبعدين أمي نزلت في مرة لقت المحل مقفول ومتشمع بالشمع الأحمر، ولما سألت قالولها كان بيدبح حمير، وطبعا الكفتة كانت من لحمة الحمير.

ويشارك الإعلامي المصري متابعيه بفيديوهات له يتحدث فيها عن ذكرياته، في مهنة الاعلام والصعوبات التي مر بها في حياته.