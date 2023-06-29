مادونا في العناية المركزة بسبب "عدوى بكتيرية خطيرة"

نقلت نجمة موسيقى البوب الأمريكية، مادونا، إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى بسبب إصابتها بـ "عدوى بكتيرية خطيرة"، حسبما أفاد مدير أعمالها جاي أوسيري.

وأوضح أوسيري أنه تم تأجيل جولتها الغنائية، وفقا لشبكة (إيه بي سي نيوز). وأضاف: "صحتها تتحسن ، لكنها لا تزال تحت الرعاية الطبية"، وقال إنه من المتوقع أن يتحقق الشفاء التام.

وأضاف "في الوقت الراهن، علينا أن نعلّق كل التزامتها ومنها جولة حفلاتها» التي كان من المقرر أن تكون أولاها في 15 يوليو المقبل في مدينة فانكوفر الكندية، واعداً بالإعلان "قريباً" عن مواعيد جديدة لإطلالاتها في أميركا الشمالية وأوروبا.

وكان من المفترض أن تشمل الجولة العالمية التي بيعت تذاكر حفلاتها بالكامل تقريباً محطات في مدن أميركية عدة هي ديترويت وشيكاغو وميامي ونيويورك، حيث بدأت مسيرتها إلى النجومية لأكثر من أربعة عقود.