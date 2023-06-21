قرار قضائي بالحجز على فيلا محمد رمضان

تقدم النجم المصري محمد رمضان بتظلم على قرار قضائي بالحجز على فيلا يملكها في أحد "الكمبوندات" بأكتوبر.

وكانت السلطات القضائية قد أصدرت قرارا بالتحفظ على الفيلا الخاصة للفنان محمد رمضان، الذي امتنع عن التنفيذ، فأصدرت الجهات القضائية قرارا بالتنفيذ بالقوة الجبرية وجارٍ دراسته أمنيا.

وبحسب عدد من الصحف المحلية، فإن هذا القرار جاء على خلفية توقيع الفنان محمد رمضان تعاقدا مع إحدى القنوات الفضائية بقيمة 100 مليون جنيه لتمثيل عدد من الاعمال الدرامية خلال 5 سنوات، ونص العقد على عدم تمثيله لأي قنوات أخرى، إلا أنه عقب ذلك أخل ببنود العقد، فأقامت القناة دعوى ضده.