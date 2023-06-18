مُخرج أفلام رومانسية شهير يتزوج للمرة الرابعة في سن الـ85

تزوج المخرج كلود لولوش البالغ 85 عاماً، من الروائية فاليري بيرين (55 عاماً)، أمس السبت في باريس، كما أفاد رئيس بلدية الدائرة الثامنة عشرة في العاصمة الفرنسية، ليكون بذلك الزواج الرابع للسينمائي الحائز السعفة الذهبية في مهرجان كان سنة 1966.

ونظّم الزوجان المقيمان في حي مونمارتر في العاصمة الفرنسية، حفل زفافهما بحضور 200 مدعوّ، بينهم شخصيات فرنسية من عالم الفن والثقافة من أمثال جان دوجاردان وكاد ميراد وجوليان كلير وريشار أنكونينا وليتيسيا هاليداي، إضافة إلى وزير العدل إريك دوبون موريتي، بحسب معلومات صحافية.

وحقق كلود لولوش شهرة عالمية سنة 1966 بفيلم «رجل وامرأة» الذي فاز عنه بالسعفة الذهبية، وهو يُعد من أشهر المخرجين الفرنسيين، مع نحو 50 فيلماً في رصيده.

ونجح السينمائي الغزير الإنتاج، بفضل أعماله التي اتسمت بصدق كبير، في استقطاب الجمهور المتلهف للرومانسية، فيما أثار في كثير من الأحيان سخرية لدى النقاد، لاسيما بسبب ما يعتبرونه دوراً محورياً للمصادفات الساذجة في أفلامه.