وثيقة لفنانة مصرية كبيرة تتبرأ من أفلامها.. تثير جدلاً

أكد الفنان المصري حسن يوسف خلال ندوة تكريمه بقصر السينما التي أقيمت الأول من أمس، أن زوجته شمس البارودي، لا تفكر في العودة للتمثيل مرة أخرى، وليست لديها نية لتعود للأضواء والشاشات.

وقال الفنان المصري الكبير "شمس نسيت إنها ممثلة، لأنها بعيدة عن التمثيل، منذ سنة 1981، وهي بتحب البيت أوي وبتحب المطبخ جدًا، وأنا معنديش تفسير للشائعات اللي بتطلع كل شوية على عودتها".

وكان بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي قد تداولوا أخباراً عن عودة شمس البارودي إلى السينما، فتداول آخرون الوثيقة التي كانت قد نشرتها الفنانة المعتزلة منذ سنوات والتي أكدت من خلالها أنها لن تعود للوسط الفني مرة أخرى، كما تبرأت من أعمالها الفنية، بعدما أدت عمرة سنة 1982، لتقرر بعد عودتها من العمرة الاعتزال بشكل رسمي.

وتضمن الوثيقة التي نشرتها شمس البارودي وقتها: من ضار مسلما ضاره الله، ومن شاق مسلما شاق الله عليه، صدق رسول الله.. تعلن السيدة شمس البارودي أن الأفلام التي تُعرض لها حاليا أو مستقبلًا كلها أفلام قديمة، صُورت منذ سنوات بعيدة، كما تُعلن بأنها اعتزلت الفن نهائيًا بعد عودتها من العمرة منذ فبراير عام 1982.. وحسبي الله ونعم الوكيل.

وحرصت ناريمان ابنة الفنانان الكبيران حسن يوسف وشمس البارودي، على حضور ندوة والدها بقصر السينما، وذلك لدعمه ومساندته أثناء تكريمه على مشواره الفني الحافل وتاريخه الكبير.

وكرم الفنان تامر عبد المنعم، مدير عام الثقافة السينمائية ومدير قصر السينما، الفنان الكبير حسن يوسف، وسلمه درع الهيئة، كما سلمه شهادة تقدير من وزارة الثقافة نيابة عن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وكان آخر ظهور للفنان حسن يوسف في عمل فني، خلال مسلسل "الضاهر" الذي عرض عام 2019 بطولة محمد فؤاد وفريال يوسف ورغدة وتامر عبد المنعم ومادلين طبر وإنجى شرف وأحمد منير وأميرة هانى وسميرة محسن، وعلاء زينهم وعمر حسن يوسف وعلاء مرسى ومظهر أبو النجا وصبري عبد المنعم، ودارين حداد وآخرون، من تأليف تامر عبد المنعم، وإخراج ياسر زايد.