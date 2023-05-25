وفاة الموسيقي حسين نازك ملحن أغنية مسلسل "افتح يا سمسم"

نعت نقابة الفنانين السوريين الملحن حسين نازك عن عمر ناهز 81 عاماً، بعد صراع مع المرض

وساهم نازك بوضع موسيقى وألحان العديد من المسلسلات السورية أهمها "هارون الرشيد، حمام القيشاني، بهلول أعقل المجانين"ـ كما لحن أشهر مسلسلات الأطفال "افتح يا سمسم، حكايات عالمية" وغيرها الكثير.

بدأ نازك مشواره الطويل في التأليف والتلحين والتوزيع عازفاً على مختلف الآلات في عدة فرق موسيقية غربية وشرقية، وشارك بتأسيس فرقة جوالة، وعندما انتقل إلى سوريا عمل في الإذاعة والتلفزيون السوريين مشاركا في برامجهما المتنوعة عازفا ومؤلفا ومعتمدا على حافطته الموسيقية وذاكرة العديد من الفلسطينيين المعمرين في دمشق.

سعى نازك بجدية إلى نشر التراث الفلسطيني فأسس وأسهم بتأسيس العديد من الفرق الفنية في التجمعات الفلسطينية في سورية، وأهمها فرقة العاشقين فضلاً عن إطلاقه مشروع إحياء التراث الفلسطيني.

وشدت ألحانه نخبة من أهم الفنانين السوريين أمثال صباح فخري ومصطفى نصري وسمير حلمي ونعيم حمدي.

التزم حسين نازك منذ بداية مشواره الفني بقضايا الوطن والإنسان فعبر عنها من خلال أعمال موسيقية وغنائية تنتمي للوطن والمقاومة والتراث من خلال فرقتي العاشقين وزنوبيا وغيرهما.

نال نازك عدة جوائز عن أعماله الموسيقية منها الجائزة الأولى لأفضل توزيع أوركسترالي لنشيد وطني بلاد العرب أوطاني، وجائزة أفضل استخدام موسيقي للتراث العربي من مهرجان قرطاج 1980 وجائزتان ذهبيتان من اليابان لأفضل عرض موسيقي ياباني ، إضافة إلى تكريمه ضمن أيام الثقافة السورية عام 2020.