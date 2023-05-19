قضية سعاد حسني تعود إلى الواجهة.. المتهمة بقتلها سأكشف مفاجآت

يبدو أن فصول قضية مقتل سندريلا الشاشة العربية الفنانة حسني لم يكتب لها النهاية بعد، حيث عادت القضية التي لا تزال لغزا إلى الواجهة بعد مرور 22 عامًا من وفاتها؛ مع إعلان نادية يسري والتي وجهت إليها أكثر من مرة أصابع الاتهام أنها ستكشف مفاجآت جديدة لأول مرة، الأمر الذي أثار عاصفة من الجدل.

ونشرت نادية يسري في صفحتها على "فيس بوك": أنا هنزل شوية من أوراق تحقيقات سكوتلند يارد في انتحار سعاد حسني علشان الناس اللي بتقول ماحققوش وقفلوا على الموضوع وعملوا سيناريوهات طبعا كله عشان يتاجروا بموتها".

وواصلت نادية يسري: هنزل كمان رسائل سعاد حسني اللي عمري ما وريتها لحد بخط إيدها وهي بتعبر عن وجعها وتعبها ونفسيتها ومشاكلها المالية وهجاوب على شوية الأسئلة اللي بتتكرر من 22 سنة".

واختتمت نادية حديثها، قائلة: أنا متأكدة إن ربنا الحق العادل ها يكرمني ويجبلي حقي منهم ومن كل واحد ظلمني وافترى عليا، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، بس خلاص قربت تخلص خالص إن شاء الله.

موقع "القاهرة 24 " تزاصل مع مع جانجاه شقيقة الراحلة سعاد حسني، التي اعترضت على قرار نادية يسري في فتح القضية مرة أخرى، مؤكدة أنها تبحث عن إثارة الجدل ولا يحق لها الحديث في قضية مقتل سعاد لأنها متهمة في قتلها وكانت سببًا أساسيًا، مشيرة إلى أن عائلة سعاد لهم الحق فقط في فتح القضية وكشف الأسرار ولكن نادية يسري لم تكن صديقة للراحلة حتى تتحدث فيما لا يخصها.

ويذكر أن سعاد حسني رحلت عن عالمنا عام 2001 في لندن، واتهمت جانجاه شقيقة الراحلة، نادية يسري بقتلها، ولكن الأخيرة أنكرت تلك الاتهامات مؤكدة أن سعاد انتحرت.