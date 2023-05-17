هاري وميغان يتعرضان لمطاردة خطيرة بالسيارات

تعرض الأمير هاري وزوجته ميغان لمطاردة سيارتهما أثناء تتبع المصورين لهما بعد حدث خيري في نيويورك، حسبما أعلن مكتب الزوجين الأربعاء.

الاثنان ومعهما والدة ميغان تعرضوا لمطاردة خطيرة لأكثر من ساعتين من 6 مركبات.

وقال مكتبهما في البيان إن المطاردة استمرت أكثر من ساعتين والسيارات شارفت على التصادم أكثر من مرة، واصفا الحادثة بأنها "شبه كارثية".

وأضاف البيان "بينما تأتي شهرة الشخصية العامة من مستوى اهتمام الجمهور، فإنها لا يجب أن تأتي أبدا على حساب سلامة المرء."

كانت والدة هاري، الأميرة ديانا، قد توفيت في حادث سيارة 1997 عندما كان مصورو المشاهير يطاردونها في باريس.