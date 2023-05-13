شاكيرا تحسم الجدل حول ارتباطها بالنجم توم كروز

حسمت المغنية الكولومبية "شاكيرا" جدل ارتباطها بالنجم العالمي توم كروز، إثر ظهورهما معًا في سباق الجائزة الكبرى لـ"فورمولا 1" في ميامي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبحسب موقع "يو أس ويكلي"، نقلًا عن مصدر مطلع قوله، فإن "شاكيرا قضت وقتًا ممتعًا مع توم كروز عندما التقيا في ميامي، إلا أنها ليست لديها خطط لمواصلة الأمور، موضحًا أن المغنية تأخذ حاليًا استراحة من المواعدة".

وبين المصدر أن "توم كروز كان لطيفًا حقًا، وقد استمتعت شاكيرا برفقته؛ لكنها لا تركز على مواعدته أو مواعدة أي شخص آخر في الوقت الحالي؛ لأن لديها الكثير لتهتم به على مستوى صحتها، وأطفالها، وحياتها المهنية".

وانفصلت شاكيرا (45 عامًا) عن شريكها لاعب كرة القدم جيراد بيكيه (35 عامًا)، العام الماضي بعد ارتباط دام نحو 12 عامًا وأنجبا طفلين، وذلك بعدما اكتشفت المغنية أن مدافع برشلونة السابق كان يخونها مع فتاة تبلغ من العمر 23 عامًا، تدعى كارلا شيا.