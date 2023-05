رزق النجم العالمي روبرت دي نيرو «79 عاما» بمولود جديد هو السابع بين أولاده.

وكشف النجم الأمريكي عن الحدث المفرح خلال لقاء بثه برنامج ET كندا استعدادًا لطرح فيلمه الجديد About My Father، وعندما سئل عن كونه أب لـ6 أطفال، رد الممثل قائلًا: «في الواقع أنا أب لـ7 أطفال. لقد رزقت بمولود مؤخرًا».

ولم يكشف دي نيرو عن اسم أو جنس المولود الأخير أو هوية والدته.