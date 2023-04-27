بسمة بوسيل تعلن عن طلاقها من تامر حسني

أعلنت بسمة بوسيل زوجة الفنان المصري تامرحسني، انفصالهما رسمياً بعد زواج دام 11 عاماً، مشيرة إلى أن الطلاق تم بكل ود واحترام.

وعلق "حسني" قائلاً إن الطلاق تم باتفاق بينهما وبكل مودة، مؤكداً أنه سيظل بمثابة الأب والأخ والسند والصديق لـ"بوسيل".

وتوقع العديد من المتابعين انفصالهما على إثر شائعات الطلاق التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، والتي تقول إنهما انفصلا وألغيا متابعة بعضهما على "إنستغرام"، كما سبق وانتشرت أنباء أخرى عن ذات الأمر في عام 2022، إلا أن الثنائي التزما الصمت آنذاك.