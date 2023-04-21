3 مشاهير فقط لم يخسروا علامة توثيق «تويتر» الزرقاء رغم انهم لم يدفعوا

على الرغم من الانتقادات والجدل الكبير الذي اثاره قرار وقف علامة التوثيق لحسابات المشاهير الذين يرفضون دفع المقابل المادي لهذا التوثيق، والذي كان يؤكد هوية نحو 300 ألف مستخدم موثق الكثير منهم صحافيون ورياضيون وشخصيات عامة.

ومن بين الذين خسروا علامات التوثيق الزرقاء، بيونسيه، وأوبرا وينفري، دونالد ترامب، وكريستيانو رونالدو، وكيم كارداشيان، وبيل غيتس والكثير غيرهم

ونقلت «سكاي نيوز» عن موقع «ذا فيرج» إن 3 مشاهير لم يفقدوا «العلامة الزرقاء» على تويتر رغم رفضهم دفع ثمن خدمة التحقق.

وأوضح الموقع أن الأمر يتعلق بكل من الممثل الكندي ويليام شاتنر، ونجم كرة السلة ليبرون جيمس، والكاتب الأميركي ستيفن كينغ.

وحسب «ذا فيرج»، فإن مالك الموقع إيلون ماسك تكلف شخصيا بدفع ثمن خدمة التحقق من حسابات المشاهير الثلاثة.

وقال كينغ على حسابه في تويتر: «يظهر حسابي على تويتر أنني اشتركت في خدمة Twitter Blue. لم أفعل».

ورد عليه ماسك بالقول: «على الرحب والسعة.. ناماستي».

يشار إلى أن تكلفة الاحتفاظ بالعلامات تتراوح بين 8 دولارات شهريا للمستخدمين الأفراد، وسعر يبدأ من 1000 دولار شهريا لتوثيق حساب مؤسسة، بالإضافة إلى 50 دولار شهريا لكل حساب تابع لجهة أو موظف.