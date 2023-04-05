بعد الاشادة به بالسبحة والمصحف.. الجمهور يهاجم احمد الفيشاوي من جديد

بعد الاشادة والدعم الكبير الذي تلقاه الفنان المصري أحمد الفيشاوي من قبل الجمهور في الايام الأولى من شهر رمضان بعدما شاركهم صورًا على سجادة الصلاة، وممسكًا بالسبحة والقرآن الكريم، عاد وانقلب عليه من جديد بعد نشره لمقطه فيديو ظهر فيه من داخل النادي الرياضي وهو يرقص ويغني على إحدى أغنيات الراب.

وكتب الفيشاوي عبر أحد المنشورات على صفحته في "انستغرام" والتي لاقت انتشارا وترحيبا كبيرا من الجمهور: أعتقد أن باب ربنا عمره ما بيتقفل على أي حد في أي وقت... مع سبحة الفنان الأستاذ الكبير فاروق الفيشاوي التي لم تفارقه آخر ثلاث سنوات في حياته... ارجو الفاتحه والدعاء لأبي.. رمضان كريم.

وتعرض أحمد الفيشاوي لانتقادات بعد نشر فيديو النادي الرياضي عبر حسابه بموقع انستغرام، لظهوره وهو يغني ويرقص بعد أيام من نشره صورًا بالسبحة والمصحف.

وجاءت بعض تعليقات المتابعين كالآتي: ربي يهديك ويصلح حالك، قولنا ربنا هداك ورجعت لعقلك وهتحسن من نفسك، أنت مش كنت اتغيرت ولا دا علشان الترند.