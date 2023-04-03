«اتقل».. شيرين رضا تتصدر منصات التواصل بكلمة

تصدرت الفنانة شيرين رضا منصات التواصل الاجتماعي في مصر، بعدما بثت القنوات الفضائية مايبدو انه مقدمة لاعلان تجاري. والغريب ان شيرين تقول كلمة واحدة في المقطع وهي«اتقل»، دون أن يكون هناك اي تفصيلات.



موقع «فيس بوك» وعلى مدى الساعات الماضية شهد آلاف المنشورات والتعليقات التي تناولت اطلالة شيرين على عدد كبير من القنوات الفضائية. ومن المؤكد ان هذه الاطلالة هي بداية لاعلان تجاري، ويبدو انه نجح في مسعاه، ومن المتوقع ان يتم الكشف عن الامر خلال الأيام المقبلة.

وأطلت الفنانة شيرين رضا لأول مرة في الإعلان وهي ترتدي ملابس باللون الأصفر وتقول "اتقل"، وارتدت أيضاً ملابس خضراء وهي تقول التقل صنعة، وأيضاً ملابس حمراء وهي تقوم التقل حلو.

وربط عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا بين إعلان اتقل لشيرين رضا وأغنية اتقل للفنان عمرو دياب، ولم يتم التأكيد حتى الوقت الحالي مشاركة عمرو دياب مع شيرين رضا في الإعلان.