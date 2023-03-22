سوسن بدر في ضيافة مركز راشد لأصحاب الهمم بدبي.. (بالصور)

بباقات الورود والمحبّة، استقبل طلبة مركز راشد لأصحاب الهمم في دبي، الفنانة المصرية سوسن بدر، خلال زيارتها للمركز مؤخراً.

وكان في استقبال النجمة المصرية خلال الزيارة المدير العام لمركز راشد لأصحاب الهمم مريم عثمان، وعدد من مسؤولي الأقسام ومعلّمي المركز.

وجالت الفنانة القديرة بين أقسام المركز، واطلعت على فصوله المختلفة، وتابعت مجموعة من الاستعراضات الدرامية والحركية التي قدّمها أبناء مركز راشد لأصحاب الهمم، والتي تعتبر جزءاً من برامج المركز العلاجية.

كما استمعت الفنانة إلى شرح وافٍ عن خدمات المركز وبرامجه العلاجية والتدريبية والتأهيلية التي يستفيد منها أكثر من 300 طالب وطالبة من مختلف الجنسيات والأعمار. وزارت ورش التدريب المهني من زراعة ونجارة وتطريز وتدريب مهني، والتي يسعى المركز من خلالها إلى تطوير وصقل مهارات طلبته.

وفي ختام الزيارة، منحت مريم عثمان درع المركز التكريمي إلى الفنانة المصرية، تقديراً لزيارتها وجهودها الداعمة لأصحاب الهمم. وعبرت سوسن بدر عن سعادتها بهذه المشاركة وتواجدها مع الأطفال.