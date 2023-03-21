أنس بوخش ووالدته هالة كاظم على الشاشة معاً في مسلسل برمضان

أعلنت OSN، خدمة البث الترفيهي، اليوم عن تعاونها مع أنس بوخش، رائد الأعمال الإماراتي ومقدم برنامج ABTalks#، لإطلاق مسلسل «جلسة مع أنس وهالة» مع والدته هالة كاظم خلال شهر رمضان المبارك. وسيعرض المسلسل على +OSN، وتبث حلقة واحدة كل أسبوع، وتبلغ مدتها 30 دقيقة.

ويشارك أنس بوخش بطولة مسلسله الوثائقي الأول المكون من خمس حلقات مع والدته هالة كاظم، إذ سيحمل الثنائي المشاهدين في رحلة إلى داخل منزلهما لاستكشاف الجوانب الأخرى من حياتهما والتعرف على شخصيتهما والحديث حول العديد من المواضيع المهمة في الحياة، حسب بيان صادر عن OSN.

وتسلط حلقات المسلسل الحواري الدافئة الضوء على طبيعة العلاقات الإنسانية، ويناقش أنس ووالدته بعض المواضيع المهمة والجدلية، مثل الحزن والعلاقات الإنسانية وكيفية وضع الحدود مع الآخرين. كما يروي المسلسل تفاصيل تخص حياتهما الشخصية في أجواء دافئة، مع التركيز على طبيعة العلاقة القوية التي تربطهما.

وقالت هالة كاظم: «أعتبر ابني أنس صديقاً لي، ونستمتع بالنقاشات حول المواضيع العميقة ونتوصل إلى استنتاجات مذهلة خلال أحاديثنا. ونطرح خلال المسلسل الجديد رؤيتنا لبعض المواضيع الجوهرية التي تسهم في تحسين حياتنا، ونتطلع لمشاركة أفكارنا مع المشاهدين من خلال مسلسل (جلسة مع أنس وهالة) الجديد».

بينما قال أنس بوخش: «أستمتع كثيراً بالحديث مع والدتي هالة كاظم ومشاركة آرائي معها؛ وندعو المشاهدين لمتابعة المسلسل الجديد واستكشاف آرائنا ووجهات نظرنا حول المواضيع المهمة والمشاعر السلبية التي نتجاهل الحديث عنها عادةً. وأتطلع للتواصل مع مشاهدي +OSN والتفاعل معهم خلال شهر رمضان المبارك وبعده».