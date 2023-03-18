وفاة لانس ريديك نجم مسلسل «ذا واير»

توفي الممثل الأميركي لانس ريديك، الذي اشتهر بأدواره في المسلسلات التلفزيونية «ذا واير» و«فرينج» و«بوش».

وأكد ممثل ريديك القانوني جيمس هورنستين، أن الممثل توفي في منزله في لوس أنجليس لأسباب طبيعية عن عمر 60 عاماً.

وقالت ميا هانسن، الوكيل الإعلامي لريديك: «سنفتقد لانس بشدة.. من فضلكم احترموا خصوصية العائلة في الوقت الحالي».

واشتهر لانس الذي ولد يوم 7 يونيو 1962، بدور سيدريك دانيالز في مسلسل الجريمة «ذا واير»، ودور فيليب برويلز في مسلسل الخيال العلمي «فرينج».

وشارك في أعمال «لوست» و«اوز» و«كوربوريت» و«ريزيدنت ايفل»، كما شارك لانس أيضا في بطولة سلسلة أفلام «جون ويك»، ومن بينها الجزء الرابع، وكان يجسد دور «شارون».