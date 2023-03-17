بارقة أمل قد تنقذ البلوغر سارة محمد من العمى

ظهرت البلوغر المصرية الشهيرة سارة محمد في مقطع فيديو إلى جانب صديقتها لتعلن من خلاله عن وجود أمل بإمكانية شفائها، في حال سفرها للخارج، قائلة: «أرجوكم محدش يتأخر».

وقالت صديقة سارة خلال مقطع الفيديو: «لسه عندنا أمل في ربنا إنه حد ياخد الحالة ويسفرها بره، عايزين دكتور يتواصل معانا».

وأضافت: «يا جماعة أرجوكم محتاجين دكتور.. بيقولوا أحسن طب في برشلونة بإسبانيا عايزين حد يتواصل معانا من هناك، لأن عرفنا أن في حالات كانت زي سارة وأسوأ بقوا يشوفوا كويس وعايشين حياتهم كويس».

واختتمت مقطع الفيديو الذي لا يتخطى دقيقة ونصف الدقيقة وهي تطلب مساندة من الجميع: «أرجوكم لو حد يقدر يوصلنا لدكتور ميتأخرش علينا احنا متعشمين في ربنا وراضيين باللي مكتوب لنا، بس لسه هيفضل عندنا أمل، أرجوكم ساعدونا الأمل ده يكبر ويبقى حقيقة»، بحسب عدد من الصحف المحلية.