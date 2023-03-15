مصمم سعودي ترتدي أشهر النجمات أزياءه: أنا مواطن عالمي

صمّم محمد آشي ملابس مشاهير كبار حول العالم من الممثلة الهندية ديبيكا بادكون إلى المغنيات الأميركيات بيونسيه وكاردي بي وزندايا، لكنّ القليل من زبائنه يعرفون أنّه أول مصمم أزياء سعودي يصل إلى هذا المستوى العالمي.

وقال آشي لوكالة فرانس برس في مقابلة في الاستديو الخاص به في باريس «بتسعينات (القرن الماضي) كنت مصمم الأزياء الوحيد السعودي. لكّنني لم أقل يوماً إنني سعودي.. أردت أن تكون الملابس في المقدمة وليس أنا».

ويرجع الأمر جزئياً للخجل، إذ لا يزال آشي يفضل عدم التقاط صور شخصية له، ولكن الأمر يرجع أيضاً لحقيقة أن ارتداء الملابس على الموضة الغربية كان من المحظورات إلى حد كبير في الأماكن العامة، وبالتأكيد بالنسبة للنساء، في السعودية حيث نشأ في ثمانينات القرن الماضي.

وصنع آشي مسيرته المهنية خارج المملكة، إذ تدرب أولا في الولايات المتحدة وعمل لدى «جيفنشي» ومع مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب قبل أن يحط الرحال في فرنسا. والآن مع حملة الانفتاح الاجتماعي الكبيرة التي تشهدها السعودية، حاز آشي الترحيب والتقدير في بلاده كمستشار لهيئة الأزياء الحكومية الوليدة.

وتابع: «قبل بضعة أشهر، دُعيت للتحدث علناً في السعودية للمرة الأولى، وجاءني كثيرون من الناس بعد ذلك. أحصل على تقدير من جيل الشباب لم أكن أتوقعه إطلاقاً».

ويوميات آشي عبارة عن دوامة محمومة من تجهيزات العملاء والاستعدادات لأسبوع الأزياء الراقية المقبل. وتظهر ملابسه على السجاد الأحمر في أكبر المناسبات العالمية من حفل توزيع جوائز الأوسكار إلى كان. ومن أبرز لحظات نجاحه ارتداء بيونسيه ثوب فوشيا من تصميمه في عرض تذكاري عن نيلسون مانديلا.

ورغم فخره بكونه نموذجاً يحتذى به للمصممين السعوديين الشباب، إلا أنه لا يزال يفضل رؤية نفسه على أنه «مواطن عالمي». وتوقف لإظهار تفاصيل فستان من الدانتيل المتقن، قال: «تم تنفيذ النقش في لندن، والنسيج في إيطاليا، والتطريز في الهند، وتم تجميعه هنا في باريس». وتابع «إنها رحلة لهذه الملابس قبل أن تتشكل، مثلي تماماً».