نجمة لبنانية تتلقى هدية خاصة من ميسي

تلقت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم هدية خاصة من الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وأهدى ميسي، الفنانة اللبنانية، قميص منتخب الأرجنتين موقعا منه، بالإضافة إلى تقديم قميص باريس سان جيرمان هدية إلى ابنها جيوفاني.

ونشرت نادين نجيم مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" للحظة توقيع ميسي على القميصين.

وقدمت النجمة اللبنانية الشكر إلى ميسي حيث قالت: "شكرا كثيرا، نحبك يا ميسي، يا لها من مفاجأة رائعة".

وعلقت نادين نجيم على حصول ابنها على قميص باريس سان جيرمان الذي يحمل اسم ابنها ورقم ميسي في الفريق الباريسي قائلة: "جيوفاني سيبكي، لا أستطيع الانتظار حتى أريه القميص، يا لها من مفاجأة، سيكون في قمة السعادة".