بوتين يمنح ستيفن سيغال وسام الصداقة

منح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نجم أفلام الحركة الأمريكي، ستيفن سيغال، والذي يحمل الجنسية الروسية أيضا، وساما رسميا.

وجاء الإعلان عن منح سيغال وسام الصداقة في مرسوم نشر على بوابة تلحكومة الروسية على الإنترنت.

وتمنح الحكومة الروسية هذا الوسام للأشخاص الذين حققوا إسهامات في مجال تحسين العلاقات الدولية.

كان سيغال مؤيدا قويا لضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، وزار العام الماضي بلدة أولينيفكا الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا، واختارت وزارة الخارجية الروسية سيغال في عام 2018 ليكون مبعوثا إنسانيا لها إلى الولايات المتحدة واليابان.