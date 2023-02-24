الحكم على سعد لمجرد بالسجن 6 أعوام بتهمة الاغتصاب

حكمت المحكمة الجنائية في باريس اليوم الجمعة على النجم المغربي سعد لمجرد بالسجن ست سنوات، لإدانته باغتصاب شابة وضربها في غرفة فندق في العاصمة الفرنسية في أكتوبر 2016.

وبعد سبع ساعات من المداولات، قالت المحكمة إنها "مقتنعة" بحصول واقعة الاغتصاب "التي وصفتها بشكل ثابت ودقيق" المدعية المدنية في القضية لورا ب.

وصدر أمر بالحبس، ما يعني أن سعد لمجرد سيودع السجن على الفور.