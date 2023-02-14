وفاة مرسي عطا الله رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق

أعلنت مدير تحرير مجلة نصف الدنيا، الكاتبة الصحافية هبة باشا، وفاة الكاتب الصحافي مرسي عطا الله رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، ومن المقرر أن تعلن أسرته تفاصيل الجنازة والعزاء في وقت لاحق.

والراحل ولد عام 1943 بقرية الجميزة التابعة لمركز السنطة بمحافظة الغربية لأسرة متوسطة الحال، وعُين رئيسًا لمجلس إدارة جريدة الأهرام، بقرار من مجلس الشوري في مايو 2007 مع استمرار عمله كرئيس تحرير للأهرام المسائي.

كما كُلف بقيادة مجلس إنقاذ نادي الزمالك في ديسمبر 2005 بقرار من الدكتور ممدوح البلتاجي وزير الشباب الأسبق، كما رأس تحرير جريدة الأهرام المسائي، ومجلة الزمالك، كما عمل محررًا عسكريًا بمؤسسة الأهرام وحصل على نوط الواجب العسكري.