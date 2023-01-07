وفاة نجل سلطان الطرب جورج وسوف

فُجع الوسط الفني بخبر وفاة وديع وسوف، نجل سلطان الطرب جورج وسوف، ليل أمس (الجمعة)، بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات عملية تكميم للمعدة أجراها أخيراً، حسبما ذكرت وكالة الأنباء «المركزية» المحلية.

وحالة الفنان جورج وسوف صعبة، وقد نُقل إلى الطوارئ بعد معرفته بنبأ الوفاة بسبب نوبة أعصاب، وأكد الصحافي اللبناني إيلي مرحب، الخبر؛ إذ كتب عبر حسابه على «تويتر»: «سلطان الطرب جورج وسوف يُنقل إلى المستشفى بعد تلقيه نبأ وفاة ابنه وديع... الله يصبرك ويعطيك الصحة».

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، عانى وديع من مضاعفات عملية تكميم المعدة وتغيير المسار التي خضع لها قبل أيام وخرج بعدها إلى منزله قبل أن تتفاقم حالته، أمس، بعدما أصيب بنزيف بالمعدة ليتم نقله إلى المستشفى؛ إذ تم نقل الدم له قبل أن يتعرض لأزمة قلبية ويمكث في العناية المركزة بحالة حرجة جداً حتى وفاته.

وأمس استنجدت الفنانة إليسا والإعلاميّة منى أبو حمزة طلباً للمساعدة لتأمين وحدات دم في مستشفى «مار يوسف»، حيث يمكث وديع، على حسابهما على «تويتر».

وكان خبر تعرض وديع للأزمة الصحية قد انتشر عقب تغريدة الفنانة اللبنانية إليسا حين طلبت التبرع بالدم بشكل عاجل، مما أثار حالة من الخوف والقلق لدى المتابعين لتبدأ التعليقات والأخبار عن أن المريض الذي طلبت إليسا من أجله التبرع بالدم هو وديع نجل سلطان الطرب جورج وسوف.

ونشرت الحسابات الرسمية لجورج وسوف مواعيد الدفن وتقبل العزاء، حيث سيوارى وديع الثرى بمدافن عائلته في بلدة الكفرون في حمص وسط سوريا، وذلك يوم الأحد في الخامسة مساء بتوقيت دمشق.