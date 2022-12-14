علي الحجار في الشارقة.. يحيي أمسية «المنشد» على مسرح المجاز

تنطلق مساء غد الخميس على الهواء مباشرة، أولى السهرات الختامية للدورة الـ14 من برنامج «منشد الشارقة» الذي تنظمه قناة الشارقة، بمشاركة 12 متسابقاً تأهلوا إلى التصفيات النهائية، وسيكون الجمهور على موعد مع المطرب المصري علي الحجار، الذي يحيي السهرة الأولى على مسرح المجاز بباقة من أشهر أغانيه.

وتشهد السهرة الأولى من منشد الشارقة تنافس 12 منشداً من بين المتأهلين للدورة الجديدة من البرنامج وهم: عبدالعزيز علوي (السعودية)، ويحيى نادي (مصر)، وعبدالباري كروم (الجزائر)، وعزالدين العيساوي (المغرب)، ومحمد المشاعله (الأردن)، وعدي الأخرس (فلسطين)، وعيسى شموط (سورية)، وسلطان داود آل علي (الإمارات)، وعبدالله العمري (لبنان)، ومخلد الجابري (سلطنة عمان)، ومحمد الرفاعي (العراق)، ومحمد الوافي إدريس (ليبيا).

فيما تستضيف السهرة الثانية، التي تنطلق السبت المقبل «فرقة التراث الموسيقية» بقيادة مصطفى حمدو، الفائز بلقب الدورة الرابعة من «منشد الشارقة»، وتقدم باقة من الأناشيد التراثية.

أما في السهرة الختامية الثالثة والأخيرة في 25 ديسمبر الجاري والتي تشهد إعلان اسم الفائز بلقب «منشد الشارقة» فتستضيف الفنان حمود الخضر، المغني والمنتج الموسيقي الكويتي المعروف بفنّه الهادف.

ويتيح تلفزيون الشارقة للجمهور الحصول على تذاكر مجانية من أمام مسرح المجاز للدخول إلى السهرات النهائية لـ«منشد الشارقة».

يُشار إلى أن برنامج «منشد الشارقة»، استطاع أن يحقّق شعبية كبيرة، وأن يحافظ على قاعدة جماهيرية واسعة تترقب مواسمه لمتابعة نجوم الإنشاد الذين يقدمهم البرنامج للساحة العربية كل عام، منذ انطلاق أولى دوراته في عام 2006.