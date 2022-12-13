مصر.. مفاجأة جديدة في واقعة «مخدرات منة شلبي»

مفاجآت جديدة كشفتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في واقعة القبض على الفنانة المصرية منة شلبي، بتهمة حيازة مواد مخدرة جلبتها من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت التحريات أن المخدرات المضبوطة بحوزة الفنانة منة شلبي، كانت بقصد التعاطي وليس الاتجار، وبناء عليه لم يتم توجيه تهمة الاتجار في المواد المخدرة، وسطر المحضر بتهمة التعاطي.

قالت مصادر، إن غالبية قضايا التعاطي لا يصدر فيها قرار حبس إلا إذا كانت القضية مرتبطة بجريمة أخرى، مثل القتل الخطأ وقيادة سيارة.

وشرحت المصادر لموقع «القاهرة 24» أن النيابة لم تقرر إجراء تحليل مخدرات للمتهمة، لأنها كانت قادمة من دولة أجنبية تبيح تعاطي المواد المخدرة، وفي هذه الحالة تحديدًا لا توجد جريمة بحق المسافر القادم من الخارج وفي دمه بقايا مواد مخدرة بسبب التعاطي.

وكانت النيابة قد أمرت بإخلاء سبيل الفنانة منة شلبي بضمان مالي 50 ألف جنيه بعد استجوابها إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي عائدة من الخارج وبحوزتها مواد يُشتَبه في كونها مخدرات، وورود محضر بالتحريات حول الواقعة، وذلك إذا ما سددت ضمانًا ماليًا قدره 50 ألف جنيه.