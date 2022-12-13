نانسي عجرم في القرية العالمية.. تطرب الصغار والكبار

أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفلاً غنائياً مميزاً على خشبة المسرح الرئيسي في القرية العالمية بدبي الليلة الماضية.

واستمتع ضيوف القرية العالمية، من الصغار والكبار، بباقة من أشهر أغاني المطربة اللبنانية المحبوبة، بما فيها «بدنا نولع الجو» و «قلبي يا قلبي» وأغنيتها الأخيرة «صح صح»، والتي قدمتها بالتعاون مع المنتج الموسيقى العالمي مارشميلو.

وأشعلت عجرم أجواء المسرح الرئيسي بحضور الآلاف من الضيوف والمعجبين، الذين استمتعوا بليلة من أجمل الألحان، وردّدوا معها باقة من أغانيها التي يعشقها الكبار والصغار.

وهذه هي الحفلة الثانية التي تنظمها القرية العالمية - أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة - بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات وشبكة الإذاعة العربية في الموسم 27، وسيتم الإعلان عن المزيد من الحفلات قريباً من خلال موقع القرية العالمية وصفحاتها الرسمية للتواصل الاجتماعي.