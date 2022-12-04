النيابة المصرية تصدر بيانا بشأن تطورات قضية منة شلبي

أصدرت النيابة العامة في مصر، اليوم، بيانا بشأن تطورات قضية الممثلة منة شلبي التي ضبطت، قبل أيام، بمطار القاهرة الدولي وهي تحمل مواد يشتبه في أنها مخدرات.

ونفت النيابة العامة في بيانها صحة الخبر المتداول بالمواقع الإخبارية بإحالة شلبي إلى محكمة الجنايات على إثر القضية.

وأكدت النيابة العامة أن القضية ما زالت قيد التحقيقات.

ودعت النيابة العامة كافة المؤسسات الصحفية والإعلامية الالتزام بما تصدره إدارة البيان بمكتب النائب العام من بيانات بشأن القضايا التي تباشر النيابة العامة التحقيقات فيها، "باعتبارها المصدر الرسمي الوحيد لكافة المعلومات المتعلقة بأعمال النيابة العامة".

وكانت النيابة العامة المصرية أعلنت، الجمعة، أنها أمرت بإخلاء سبيل الممثلة منة شلبي بعد استجوابها، إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي وهي تحمل مواد يشتبه في أنها مخدرات.

وأوضحت النيابة أن أمر الإخلاء يتضمن تسديد الممثلة ضمانا ماليا "كفالة" بخمسين ألف جنيه "حوالي 1955 دولار أميركي".

وكانت السلطات في مطار القاهرة الدولي قد ضبطت الممثلة وهي عائدة من الخارج أثناء إنهائها للإجراءات الجمركية، وكان بحوزتها حقائب تبين وجود ما يشتبه أنها مخدرات بعد فحصها بجهاز الأشعة السينية والتفتيش.