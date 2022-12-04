وفاة الإعلامي المصري مفيد فوزي عن 89 عاما

توفي اليوم، الإعلامي والصحافي المصري مفيد فوزى، عن عمر ناهز 89 عاما، بعد صراع مع المرض.

وأعلن عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري الوفاة، حيث كتب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وفاة الكاتب الصحافي الكبير مفيد فوزي بعد رحلة معاناة مع المرض، حيث أمضي ما يقارب الشهر تقريبا بأحد المستشفيات الخاصة، رحم الله الفقيد الغالي وألهم أسرته الصبر والسلوان".

تركيب قسطرة ودعامة

وكانت صحة الإعلامي المصري الراحل قد تدهورت مؤخرا ونقل إلى المستشفى، حيث خضع لعملية جراحية تضمنت تركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية، غير أن حالته تدهورت أكثر، وعانى من آلام قاسية.

ومر فوزي بأزمة نفسية كبيرة في الفترة الماضية بعد وفاة اثنين من أقرب أصدقائه، وهما الفنان سمير صبري، والكاتب الصحافي صلاح منتصر.