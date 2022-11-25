هل سيتمكن محامي منة شلبي من انقاذها؟..هذا مايحاول فعله

أكد محامي دفاع الفنان المصرية منة شلبي عدم توافر أركان حيازة المخدرات أمام جهات التحقيق، وكشفت مصادر قريبة من حيثيات التحقيق أن أن الدفاع يعتمد على عدم علم ومعرفة المتهمة بطبيعة المحرزات، وأن ما تَم ضبطه بحوزتها جائز التداول في جهة القدوم، كونه ليس نباتًا مُخدِّرًا صريحًا.

وبحسب صحيفة "القاهرة 24" فإن دفاع منة شلبي يعمل في اتجاه عدم توافر أركان الحيازة أمام جهات التحقيق، وذلك بعد إلقاء القبض عليها بمطار القاهرة وبحوزتها 12 كيس ماريجوانا، وذلك في أثناء تفتيش حقائبها، عقب قدومها من نيويورك.

وكانت الادهزة الامنية المصرية قد عثرت على 12 كيس ماريجوانا بحوزة الفنانة منة شلبي أثناء تفتيش حقائبها في مطار القاهرة حيث كانت الفنانة منة شلبي قادمة من نيويورك.

وأشارت التحقيقات الأولية أنه في أثناء خضوع منة شلبي للتفتيش داخل جمارك مطار القاهرة عثر بحوزتها على كمية من المواد المخدرة، وتم التحفظ عليها وتحرير مذكرة بالواقعة، وجارٍ التحقيق معها، وأمرت الجهات الأمنية بالتحفظ عليها، لحين استكمال الإجراءات القانونية.