القبض على الفنانة منة شلبي لحيازتها مخدرات

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على الفنانة منة شلبي أثناء عودتها من السفر وبحوزتها كمية من المخدرات تبين من خلال التحقيقات الأولية أنه أثناء خضوع الفنانة منة شلبي لإجراءات التفتيش عثر بحوزتها على كمية من المواد المخدرة، تم تحرير محضر وإخطار الجهات المسؤولة.

وكشفت التحقيقات الأولية أنه في أثناء خضوع منة شلبي للتفتيش داخل جمارك مطار القاهرة عثر بحوزتها على كمية من المواد المخدرة، وتم التحفظ عليها وتحرير مذكرة بالواقعة وجارٍ التحقيق وأمرت الجهات الأمنية بالتحفظ عليها، لحين استكمال الإجراءات القانونية بحسب «القاهرة 24»