محمد بن فاضل..«شامبيه شعبية الكرتون» يطمئن جمهوره: دعواتكم أحبائي «فيديو»

طمأن الفنان محمد بن فاضل، صاحب شخصية شامبيه في «شعبية الكرتون»، الجمهور على حالته الصحية بعد الوعكة الصحية التي ألمت به وتسببت في دخوله مستشفى راشد بدبي.

وتحدث بن فاضل في مقطع فيديو مصور له وهو يرقد في المستشفى، طالبا من الجمهور الدعاء له، وقال: «أحببت أن اطمئنكم أنني بخير وعافية، ودعواتكم أحبائي حتى يتم الشفاء».

ولاقى الفيديو الذي نشرته صفحة «شعبية الكرتون» على موقع «انستغرام»، تفاعلا واسعا من الفنانين ومحبي الشعبية في الإمارات والخليج، الذين عبروا عن أمنياتهم له بالشفاء العاجل.

وكان مخرج «شعبية الكرتون»، حيدر محمد، قد نشر صورة لمحمد بن فاضل عبر خاصية الاستوري عبر حسابه على «انستغرام»، منذ الخميس الماضي معلقا: «دعواتكم لاخونا محمد بن فاضل«شامبيه»، بالصحة والسلامة وأن يقوم مشافي معافي».