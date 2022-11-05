أحمد السقا في الشارقة: لنا الفخر أننا عرب.. ومحظوظ بمشاركتي في مسلسل الاختيار

كشف الممثل المصري النجم أحمد السقا لجمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب عن مسلسل تلفزيوني جديد يشارك في بطولته، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل بعنوان «الجبل» وهو من إخراج محمد سلامة.

وتحدث بطل «الاختيار» عن عدد من المشاهد التي أداها مع أبطال المسلسل. واعتبر مشاركته في العمل تشريفاً لسيرته الذاتية، لما فيه من استعادة لذكريات فترة مهمة عاشتها مصر، ولما له من أثر في تعزيز الروح الوطنية لدى الأجيال الجديدة.

جاء ذلك خلال استضافته أمس الجمعة في قاعة الاحتفالات بمعرض الشارقة الدولي للكتاب في جلسة جمعته مع كاتب سيناريو «الاختيار» هاني سرحان، وأدارتها الإعلامية سالي شاهين، إذ أعاد السقا نجاح أبطال «الاختيار» إلى السيناريو المتقن والإخراج الممتاز وجهود نجوم العمل في الالتزام بأدوارهم، واصفاً بنفسه بأنه محظوظ بالمشاركة في المسلسل الذي استمتع بالتمثيل فيه، وشبه النتيجة النهائية التي خرج بها فريق العمل باللعب في مباراة رياضية ناجحة.

وأشار السقا إلى أن إحدى أمنياته التي لم تتحقق هي أن يعزف على الجيتار، أما أفضل ما حدث في حياته ولم يكن يتوقعه فهو أنه أصبح ممثلاً، لأنه عندما التحق بأكاديمية الفنون كان يرغب في دراسة النقد الفني، لكنه وضع أثناء ملء استمارة الالتحاق بالأكاديمية إشارة في اللحظة الأخيرة أمام خيار دراسة التمثيل.

ورأى إلى أن أحد أسرار نجاح المسلسل يكمن في إظهار الجانب الإنساني في حياة شخصياته العسكرية. ولفت إلى أن الشباب الذين لم يكن وعيهم قد اكتمل خلال فترة الأحداث التي يصورها مسلسل «الاختيار» وجدوا في العمل صورة شاملة و مؤثرة عن تلك الفترة.

وفاجأ السقا الجمهور في الجلسة بقراءة شعر بالعامية المصرية من تأليفه، تقول: «صباح الخير يا شمس.. مساء الخير يا أمس.. يا سلام عليك يا بكره.. لو تبتدي بهدوء.. وتنتهي بالهمس.. صباح الخير يا شمس».

وقال: «لنا الفخر أننا عرب»، منوهاً بحبه لإلقاء الشعر الجاهلي، وقرأ بصوته مقطعاً من قصيدة لامرئ القيس، تضمن البيت الشهير: مِكَرٍّ مِفَرٍّ مُقبِلٍ مُدبِرٍ مَعاً.. كَجُلمودِ صَخرٍ حَطَّهُ السَيلُ مِن عَلِ.