لعبة زهر تتسبب بمقتل مقتل مغني راب شهير

لقي تيكوف، أحد أعضاء فريق ميجوس لموسيقى الراب، حتفه بعد تعرضه لإطلاق نار في حفل أقيم في صالة بولينج بمدينة هيوستن الأمريكية في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، وفقا لما نقلته تقارير إعلامية عن ممثل للفنان ومصادر من جهات إنفاذ القانون.

وكتبت وزارة الداخلية في تغريدة أن شخصين آخرين أصيبا، لكن شرطة هيوستن تحجم عن كشف هوية الضحايا لحين إخطار ذويهم من الدرجة الأولى وإلى أن يتحقق معهد هاريس كاونتي لعلوم الطب الشرعي من هويتهم.

لكن ممثلا عن مغني الراب الشهير قال لوكالة "أسوشيتيد برس" إن تيكوف (28 عاما) واسمه الحقيقي كيرشنيك خاري بول قُتل. ونقل موقع (تي.إم.زد) عن مصادر من جهات إنفاذ القانون والعديد من الشهود أن تيكوف لقي حتفه.

ولم تكشف الشرطة عن الدافع وراء إطلاق النار، لكن تقارير إعلامية متنوعة قالت إن إطلاق النار كان سببه نزاعا يتعلق بلعبة النرد" الزهر".

وقالت وزارة الداخلية إن ضباط الشرطة ردوا على مكالمة هاتفية من صالة البولينج في الساعة الثانية والنصف صباحا ووجدوا رجلا ميتا عند وصولهم وصفته فقط بأنه رجل أسود في العشرينيات من عمره. ولم ترد أنباء عن أي اعتقالات.

وخيمت مشاعر الحزن على وفاة تيكوف، وهو من أتلانتا، على الإنترنت في الساعات التي تلت ظهور التقارير الأولى عن الحادث.

