اعتداء عنيف على إعلامية مصرية ونقلها إلى المستشفى

تعرضت إعلامية مصرية لاعتداء جسدي عنيف ما استدعى نقلها إلى المشفى، وكشفت وسائل اعلام محلية تعرض مقدمة برنامج "من كل بلد أكلة" و"مطبخ بالهنا"، على القنوات الفضائية المصرية، للاعتداء على يد شخص وزوجته داخل شقتهما السكنية بمدينة حلوان بالقاهرة، ما أدى إلى إصابتها، وتم نقلها للمستشفى في حالة حرجة.

ونشرت ابنة الإعلامية إيمي شلباية؛ مقطع فيديو على صفحة والدتها الشخصية، ظهرت فيه الإعلامية ملقاة بلا حراك على سرير غرفة العناية المركزة داخل أحد المستشفيات.

وأظهرت التحقيقات الأولية وجود خلافات عائلية بين الطرفين، وقيام المتهمين أثناء معاتبة الإعلامية إيمي شلباية، بالتعدي عليها بآلة حادة في منطقة الرأس، ما أدى لإصابتها بارتجاج في المخ، وجرى نقلها للمستشفى العام في حالة خطرة.

وتُكثف الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حلوان من جُهودها للقبض على المتهمين، بالتعدي على الإعلامية إيمي شلباية وإصابتها.