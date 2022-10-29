ما علاقة إيلون ماسك؟.. «تويتر» يصالح كانييه وست

عاد حساب مغني الراب كانييه وست على «تويتر»، الذي كان قد جرى تعليقه لنشره تعليقات معادية للسامية، إلى العمل بعد يوم من استحواذ الملياردير إيلون ماسك على منصة التواصل الاجتماعي في صفقة بقيمة 44 مليار دولار.

وكانت حسابات وست، المعروف الآن باسم «ييه»، على «تويتر» والمنصات التابعة لميتا بلاتفورمز في وقت سابق من أكتوبر الجاري، كما أزيلت بعض منشوراته التي ندد بها مستخدمون باعتبارها معادية للسامية.

وأثار «ييه» الذي وصل عدد متابعيه على «تويتر» إلى أكثر من 30 مليوناً، جدلاً كبيراً في الأشهر الأخيرة من خلال قطع شراكاته علنا مع العديد من الشركات الكبرى ومهاجمة مشاهير آخرين بلهجة لاذعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الثامن من أكتوبر الجاري، نشر ماسك تغريدة كتب فيها «مرحباً بك مرة أخرى في تويتر يا صديقي!»، وذلك عندما نشر «ييه» منشوراً على المنصة لأول مرة منذ عامين بعد تقييد حسابه على «إنستغرام».

لكن ماسك قال أمس الجمعة إنه لم يكن له دور في إعادة حساب ييه إلى العمل، وكتب على «تويتر»: «لم يتشاوروا معي أو يبلغوني».

واستحوذ ماسك، الذي يصف نفسه بأنه مع حرية التعبير المطلقة، على ملكية الشركة أمس الجمعة، وقال إنه يرغب في تقليص القيود على المحتوى الذي يمكن نشره على منصة التواصل الاجتماعي المؤثرة.

كما ذكر أنه سيلغي الحظر الذي فرضه تويتر على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والذي تمت إزالة حسابه بعد الهجوم على مبنى الكونغرس الأميركي. وقال ترامب أمس إنه سعيد بأن «تويتر» بات في «أيد عاقلة».