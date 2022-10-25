وفاة الممثل الفكاهي الأميركي ليسلي جوردان في حادث سيارة بهوليوود

لقي الممثل الفكاهي الأميركي ليسلي جوردان، الحاصل على جائزة إيمي عن دوره في مسلسل "ويل اند جريس"، حتفه، أمس، عن 67 عاما في حادث تصادم سيارة عندما كان ذاهبا إلى عمله في هوليوود.

وقال وكيل أعماله دون لوكلير إن جوردان تعرض فيما يبدو "لمشكلة طبية" غير محددة بينما كان يقود سيارته التي اصطدمت بجانب مبنى وهو في طريقه إلى موقع تصوير حيث يشارك في مسلسل تلفزيوني بعنوان "كول مي كات" (نادني كات). وتوفي في موقع الحادث.

ويشارك جوردان في المسلسل بدور خباز أعزب في مقهى بلويفيل في ولاية كنتاكي تملكه الشخصية الرئيسية كات التي تلعب دورها مايم بيالك.

والمسلسل الذي يُنتج حاليا الموسم الثالث منه مقتبس إلى حد بعيد من المسلسل الفكاهي البريطاني "ميراندا".

يشتهر جوردان، الذي ولد في ولاية تنيسي، للجمهور الأميركي بدوره في المسلسل الفكاهي "ويل اند جريس" الذي عرض على شاشة (إن.بي.سي) ولعب فيه دور بيفرلي ليسلي. وقد حصل على جائزة إيمي عن أفضل ضيف شرف في مسلسل فكاهي عام 2006.