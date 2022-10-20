يثير الجدل من جديد.. صابونة محمد رمضان «ذهب 24 قيراط»

يواصل الفنان المصري محمد رمضان إثارة المزيد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى مدى الساعات الماضية تعرض رمضان لموجة هجوم كبيرة بعد نشره لمقطع فيديو على «إنستغرام» اعتبر من المعلقين أنه «مستفز»، ظهر فيه وهو يفتح علبة تحتوي على صابونة، قال إنها من الذهب الخالص عيار 24، يستخدمها في غسيل وجهه.

وأضاف أن الصابونة المصنوعة من الذهب وصلت إليه هدية من أحد الأشخاص، قائلاً: «النهار ده جاتلي أغلى صابونة في العالم، صابونة ذهب عيار 24 عشان أغسل بها وجهي».

و انهالت الانتقادات الحادة عليه حيث اعتبره البعض "يتباهى بشكل مستفز بما يتمتع به من ثراء".

واعتاد الفنان المصري على إثارة الجدل في كل ظهور له، وفي وقت سابق، نشر فيديو ظهر فيه وهو يغسل أسنانه بمعجون من ذهب «عيار 24»، ودائماً ما يتعرض لهجوم بسبب مواقفه، الذي يراها البعض «مستفزة».