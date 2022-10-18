"المخدرات" تضاعف أزمات شيرين.. وحسام حبيب: هي أكبر أخطاء حياتي

تداولت مواقع صحافية ومواقع تواصل اجتماعي كمجلة "الجرس" الفنية تسجيل صوتي نسب إلى الملحن حسام حبيب طليق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، علق الأول من خلاله قائلاً إن علاقته بالفنانة شيرين كانت أكبر أخطاء حياته.

وقال طليق الفنانة شيرين من خلال التسجيل "شيرين دي أكبر غلطة غلطتها في حياتي وأنا اتصدمت فيها صدمة عمري، لا عايز شوفها تاني ولا أسمع اسمها.. تنسى إنها عرفت حد اسمه حسام في حياتها.. من اللحظة دي أنا ما عرفش حد بالاسم دة".

وكانت الفنانة المصرية قد تعرضت لأزمة عقب اعلان شقيقها محمد عبدالوهاب مدير أعمالها السابق إن شقيقته تتعاطى المخدرات برفقة حسام حبيب في احدى الشقق التي تؤول ملكيتها لها بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

أتت هذه التطورات بعد أزمة كبيرة اندلعت مطلع الأسبوع الحالي، فجرتها عائلة الفنانة عقب نفيها تعرضها لإصابة في الرباط الصليبي، وانما كان مجرد محاولة لحماية الفنانة بشكل قانوني، حيث أنها ملتزمة ببعض الحفلات، ثم الإعلان عن احتجازها داخل مستشفى للعلاج من الإدمان.

وكشف شقيقها محمد عبد الوهاب، من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب اول من أمس، أن شقيقته تعاني من الإدمان وتعاطي المخدرات بالتزامن مع التصالح بينها وبين حسام حبيب، متهما إياه بالتعاون مع مجموعة من الكارهين للفنانة المصرية الشهيرة، وتعمد تعطيل مسيرتها، وتغيير سلوكها، وتحريضها على عائلتها وذويها، قائلاً "أختي بتضيع.. أختي بتنهار"، مضيفاً "أنا مضربتش أختي، ووالدتي استرجتني عشان أنقذ أختي، والأستاذ حسام حبيب رجع لشيرين من حوالي أسبوع، جابولها العربية بتوكيل وهي تنازلت عن القضايا، وهو متنازلش، وضحكوا عليها، ورجعوا لبعض وبيتكلموا على الواتس آب"، حيث نفى أن يكون قد ضربها أو اعتدى عليها وفق ما تداولته بعض المواقع والصحف المحلية.

أما عن دخولها إلى المستشفى، فأكد أنه أدخلها بشكل إلزامي بعدما أصبحت "غير مؤهلة ولا بد من علاجها". وأضاف أن مدير المستشفى متواجد في النيابة العامة ومعه كافة الأوراق والتحاليل التي تثبت هذا الأمر.

كما أشار إلى أنه لم يقم باصطحابها إلى المستشفى، وإنما حضرت لجنة مختصة من أجل اقتيادها.

وتعاطف معها العديد من متابعيها حيث أعتبرها البعض وردة الغناء في مصر كما وصفها بعض المتابعين.

من جانبه قال الفنان المصري مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، من خلال برنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض،" إن محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب تواصل معه بشأن الاعتداء عليها فجرا.

وتابع: "كل الدعم لشيرين سواء معنوي أو مادي، ووقت ما شيرين تحتاجنا تشاور وهتلاقينا بجانبها ورهن إشارتها".

وأضاف، أنه تواصل مع محامي شيرين وطلب منه ترتيب زيارة شخصية لها في المستشفى، من أجل الحديث معها والاطمئنان عليها.

وكانت النيابة العامة المصرية قد نشرت مساء أمس، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، بياناً قالت من خلاله إنها تُحقّق في البلاغ المقدم من محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وقالت النيابة العامة المصرية "حيث تلقـت النيابة العامة من وكيل الفنانة/ شيرين عبد الوهـاب بلاغًا بتهجم شقيقها وآخرين عليها داخل مسكنهـا، واصطحابهـا لأحـد مستشفيات الصحة النفسية؛ لإدخالها به عَنوةً، على إثر خلافات بينهما، وقدَّم صـورةً ضوئيـَّةً تحمل رقم الملف الطبـي باسم موكلته، والمنسوب صدوره إلى المستشفى المذكور.

وفي ضوء هذا البلاغ سألت النيابة العامة مديرَ عام المستشفى والمديرَ الفنيَّ الطبيَّ به، واللذان تناقضت شهادتهما مع ما ورد بمضمون البلاغ، وعلى ذلك فإن النيابة العامة تسعى باستكمال تحقيقاتها إلى جلاء الحقيقة فيها، وتُهيب بالكافة إلى الالتزام بما تعلنه وحدها من بيانات رسمية بها".