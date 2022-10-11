أعاد متعلقات بالملايين.. شيرين تسامح حسام حبيب

كشفت تقارير إعلامية تفاصيل تصالح المطربة شيرين عبد الوهاب مع زوجها السابق حسام حبيب، وهو أمر تم بعدما ان رد حسام متعلقات شيرين التي أخذها منها في الفترة الأخيرة.

وكشفت التقارير أن المتعلقات التي ردها حسام حبيب تتضمن سيارة مرسيدس سعرها تخطى 9 ملايين، إضافة إلى حقوق ملكية الأغاني التي زعم حسام حبيب امتلاكها، بحسب موقع «القاهرة 24».

أصدر المحامي ياسر قنطوش بيانًا بشأن تفاصيل تصالح شيرين مع حسام حبيب، وجاء نص البيان كالتالي: الفنانة تكن كل التقدير والاحترام للأستاذ حسام حبيب، ولذلك تحرص على استمرار العلاقة الطيبة بينهما كأصدقاء، وتعلن المطربة أنه تم التصالح معه بشأن القضايا التي كانت متداولة بينهما في الفترة السابقة.

وأضاف البيان«رد حسام حبيب كافة المتعلقات الخاصة بالفنانة، وتم تسوية جميع الخلافات بينهما، وأصبحت ذمته بريئة تمامًا من أي التزام، وهي تكن كل التقدير والاحترام للأستاذ حسام حبيب والله ولي التوفيق».