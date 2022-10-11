بعد مصر وسوريا.. إلغاء حفل محمد رمضان في العراق

أعلنت الجهة المنظمة لحفل النجم محمد رمضان، في أربيل بالعراق، عن إلغاء الحفل بشكل مفاجئ، وأوضحت الجهة المنظمة للحفل في بيان صحافي، أن هناك حملة ممنهجة عبر السوشيال ميديا ضد النجم محمد رمضان.

وأكد منظم حفل رمضان بالعراق، عمار سلو، أن الحفل كان من المقرر إقامته يوم 27 أكتوبر الجاري بمدينة أربيل كردستان العراق، خاصة عقب استلامه التصاريح الرسمية الخاصة بإقامة الحفل.

وتابعت الجهة المنظمة في بيانها، أن الشعب العراقي محب لكل الفنانين المصريين، وعلى رأسهم الفنان محمد رمضان، الذي يمتلك شعبية جماهيرية كبيرة في العراق على كافة المستويات العمرية.

وأضافت: "لا نعلم من وراء هذه الحملات الممنهجة ضد الأسطورة المصرية محمد رمضان، سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها، وهو ما جعلنا نتساءل من وراء هذه الحملات؟".

وكان رمضان، قد أحيا العام الماضي في شهر ديسمبر 2021، واحدة من أقوى حفلاته الغنائية على مسرح "سندباد لاند"، في العاصمة العراقية بغداد، بحضور كامل العدد، حيث احتفى الجمهور العراقي بأغاني الأسطورة وتفاعل معها.