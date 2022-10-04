بعد منعه في سوريا ومصر.. محمد رمضان يعلن عن وجهة حفلاته الجديد

بعد إلغاء حفله في مصر الذي كان من المقرر إقامته في مدينة الإسكندرية، وقبلها تم إلغاء حفله في سوريا من قِبل نقابة الفنانين السورية، كشف الفنان المصري محمد رمضان، عن وجهة حفلاته الجديدة التي ستكون العراق، حيث نشر "بوستر" حفله الجديد المقام في مدينة أربيل بالعراق.

وأعلن محمد رمضان، موعد إقامة حفله بالعراق في البوستر الدعائي لها يوم 27 من شهر أكتوبر الجاري.

وكانت نقابة الفنانين السوريين أصدرت بيانا أعلنت فيه عدم منح تصريحات للفنان محمد رمضان لإقامة حفله في سوريا ونفت كل الأخبار المتداولة عن إقامة الحفل.

وقالت نقابة الفنانين السوريين في بيان رسمي على موقعها: إشارة إلى ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إقامة حفل للفنان محمد رمضان في دمشق، تؤكد نقابة الفنانين أنه لا صحة لما هو متداول حول إقامة هذا الحفل سواء عن طريق القطاع العام أو الخاص، وكل ما يتم تداوله مجرد شائعات.

وفي السياق نفسه، أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان محمد رمضان في الإسكندرية، إلغاء حفل الفنان محمد رمضان.

وذكرت مصادر خاصة لموقع "القاهرة 24"، أن قرار إلغاء حفل محمد رمضان بالإسكندرية، جاء بسبب حملات الانتقادات التي تعرض لها الفنان من قبل سكان مدينة الإسكندرية الذين يرفضون إقامة حفله هناك.