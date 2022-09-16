رسالة قوية ضد محمد رمضان «غير مرحب بيك في الإسكندرية»

شن أهالي الإسكندرية هجومًا عنيفا على الفنان المصري محمد رمضان، بعد إعلانه إقامة حفلًا بالمحافظة، وأعرب الجمهور بحسب عدد من الصحف المحلية، عن استيائه من هذا الأمر، مؤكدين رفضهم لإحياء رمضان حفلًا، معللين بأن إسكندرية بلد الفن الراقي، وليست موطنًا للفن الذي يقدمه محمد رمضان.

ودشن جمهور الإسكندرية هشتاج: «غير مرحب بيك في الإسكندرية»، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضًا «لا للإسفاف لا للانحطاط»، يؤكدون من خلاله رفضهم التام لإحياء رمضان حفلًا بالمحافظة.

وجاءت تعليقات أهالي الإسكندرية على حفل محمد رمضان لتؤكد أن الاسكندرية بلد الأصول والفن الراقي «ياريت يفهم وميجيش،غير مرحب بك في بلدنا كلها وبالأخص اسكندرية»

وكان محمد رمضان قد اعلن أخيرا أنه سيحي حفلًا بمحافظة الإسكندرية، حيث شارك جمهوره ومتابعيه بعض التفاصيل عن الحفل، من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قال فيه: ثقة في الله أقوى حفلة في إسكندرية.